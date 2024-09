Der Verkauf des Werks in Ansan steht in direktem Zusammenhang mit der abgesagten Kapitalerhöhung im Mai, bei der zuvor unter anderem über eine Beteiligung der Staatsholding ÖBAG verhandelt worden war. Diese Gespräche scheiterten jedoch, unter anderem aufgrund unterschiedlicher Ansichten auf der Eigentümerebene.

Infolgedessen rückte der Verkauf von Ansan als in den Vordergrund. Bereits damals wurde berichtet, dass großes Interesse von potenziellen Käufern bestehe und man verbindliche Angebote einholen werde. Obwohl das auf Medizintechnik spezialisierte Werk profitabel ist, passe es technologisch nicht mehr in die strategische Ausrichtung von AT&S. Gleichzeitig wurde im Mai auch angekündigt, dass AT&S rund 1.000 Arbeitsplätze abbauen wird. Auch das Stammwerk für Leiterplatten in Leoben sowie das Werk in Fehring sind von den geplanten Stellenstreichungen betroffen, wobei bis zu 250 der etwa 2.000 Arbeitsplätze wegfallen könnten. "Wir gehen davon aus, dass 20 bis 25 Prozent des Personalabbaus in Österreich stattfinden wird", erklärte AT&S-Vorstandsvorsitzender Andreas Gerstenmayer am Dienstag während der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens. Der Abbau werde schrittweise erfolgen, wobei die Vorbereitungen in den Leiterplattenwerken bereits angelaufen seien.

Der weltweite Stellenabbau betrifft weder das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum "Volt" noch das IC-Substrate-Werk im malaysischen Kulim, wo die Serienproduktion gegen Ende des Jahres starten soll. IC-Substrate fungieren als Verbindungselemente zwischen Leiterplatten und Chips und finden Anwendung in Notebooks, Servern und Hochleistungsrechnern.