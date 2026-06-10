Robotik in der Industrie : Während Europa noch testet, arbeiten Chinas humanoide Roboter bereits in Fabriken

10.06.2026
Lesezeit: ca. 8 Minuten
China schickt humanoide Roboter in die Fabriken - Europa testet noch. Während Anbieter wie Unitree, Agibot und Ubtech aus der Science-Fiction eine industrielle Plattform machen, laufen bei BMW, Siemens, Bosch und ersten österreichischen Unternehmen Pilotprojekte. Entscheidet sich hier, wer die nächste Automatisierungswelle dominiert?

Inhalt

Robotik China Europa Automatisierung

Humanoide Roboter werden zur nächsten Machtprobe zwischen China und Europa: Während chinesische Anbieter Tempo machen, sucht Europas Industrie noch nach belastbaren Einsatzfällen.

- © Unitree; KI generiert

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
10.06.2026
Letzte Aktualisierung
10.06.2026
Daniel Pohselt