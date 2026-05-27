Der mechanische Schlüssel ist in der modernen Industrieanlage ein Auslaufmodell. Was einst mit Schlosser und Zylinder geregelt wurde, wird heute von vernetzten Softwareplattformen gesteuert, die in Echtzeit entscheiden, wer welche Tür, welche Maschine oder welchen Serverraum betreten darf. Zutrittskontrolle ist in der Industrie längst mehr als eine Sicherheitsfrage – sie ist Teil der digitalen Infrastruktur, eng verknüpft mit Effizienz, Compliance und Cybersicherheit.

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Der globale Markt für Zutrittskontrolle unterstreicht diese Entwicklung: Laut aktuellen Marktanalysen lag das Volumen 2025 bei rund 11,6 Milliarden US-Dollar, bis 2034 soll es auf mehr als 26 Milliarden anwachsen. Treiber sind regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und der Übergang zu hybriden Arbeits- und Produktionsmodellen.

Zu den Treibern zählen auch die rechtlichen Rahmenbedingungen der Europäischen Union, die in Österreich als NIS-Gesetz 2026 und RKE-Gesetz bekannt sind. „Bis Ende des Sommers werden alle vom RKE-Gesetz betroffenen kritischen Einrichtungen Post vom Innenminister bekommen", erklärt Jürgen Karlsböck, Head of Portfolio Sales Enablement Security bei Siemens Österreich. Danach laufen enge Fristen: Innerhalb eines Monats müssen betroffene Betriebe einen Ansprechpartner für Unternehmenssicherheit benennen, innerhalb von neun Monaten eine Risikoanalyse durchführen und spätestens nach zehn Monaten sämtliche Schutzmaßnahmen umgesetzt haben.



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Haftungsrechtlich hat das Gesetz die Spielregeln grundlegend verändert. Karlsböck bringt es auf den Punkt: „Die Haftung trifft den Vorstand – persönlich. Das hat einen ganz anderen Impact als früher."

Besonders kritisch: Viele Unternehmen sind auf die neue Gesetzgebung nicht vorbereitet: „Dass sie betroffen sind, stellen manche erst fest, wenn der Prüfer vor der Tür steht", warnt Jann Markmann, Key Account Manager beim Sicherheitsintegrator dP elektronik. Das gilt nicht nur für Deutschland, wo sich betroffene Betriebe eigenständig beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) melden müssen – sondern ebenso für Österreich: Auch hier müssen sich Unternehmen, die unter das NIS-Gesetz fallen, selbstständig bei der zuständigen NIS-Behörde registrieren. Wer hingegen vom RKE-Gesetz betroffen ist, wird vom Innenminister per Bescheid darüber informiert. Gut zu wissen: Alle vom RKE-Gesetz betroffenen Unternehmen gelten automatisch auch als vom NIS-Gesetz betroffen – sind aber dennoch verpflichtet, sich eigenständig bei der NIS-Behörde zu registrieren.