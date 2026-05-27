Sicherheitstechnik : Wer darf rein – und wer haftet? Warum Zutrittssysteme jetzt Chefsache sind

27.05.2026
Lesezeit: ca. 6 Minuten
Alte Schlüssel, vergessene Zutrittskarten und neue Haftungsregeln werden für Industriebetriebe zum Sicherheitsrisiko. Warum moderne Zutrittssysteme unter NIS-2 zur Chefsache werden – und worauf Unternehmen jetzt achten müssen.
Zutrittssysteme

Zutrittskontrolle ist in der Industrie längst mehr als eine Sicherheitsfrage – sie ist Teil der digitalen Infrastruktur.

- © Nahied - stock.adobe.com

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Erstveröffentlichung
27.05.2026
Letzte Aktualisierung
26.05.2026
Wolfgang Korne