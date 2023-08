Die Experten des Ifo sehen einen Strukturwandel in der Branche heraufziehen. Zum einen die Verlagerung von Produktion - seit neuestem eher in Richtung Westen. Einer Umfrage des deutschen Verbandes für Maschinenbau VDMA zufolge planen Maschinenbauer, neue Produktionskapazitäten derzeit vor allem in den USA (22 Prozent der befragten Unternehmen bekunden Interesse), in geringerem Ausmaß in Indien (17 Prozent) oder in den ASEAN-Staaten (12 Prozent) - China rangiert mit 11 Prozent nur noch auf den hinteren Plätzen. Die USA locken mit niedrigen Energiekosten und mit dem Inflation Reduction Act über ein großzügiges Förderinstrument zum Wiederaufbau des einst abgewanderten Ingenieurs-Know-Hows.

Auch die Automobilindustrie trägt zu dem Strukturwandel im Maschinenbau bei: E-Mobilität und die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren haben dem Automotivesektor seit 2013 rund neun Prozent der Fertigungsberufe gekostet, errechnet das Ifo. Weniger Wertschöpfung bedeutet weniger Maschinen made in DACH. Hinzu kommt der technologische Rückstand der wichtigsten deutschen Industriebranche im Wachsumssegment E-Mobility: Mit Tesla haben die USA derzeit den größten Elektroauto-Produzenten der Welt auf dem Markt. Die chinesische Konkurrenz, Produzenten wie BYD oder SAIC gehörten bereits zu den Top 10 der weltweit größten Elektroauto-Herstellern.

Einige Unternehmen aus dem Maschinenbau, so das Fazit der Experten des Ifo-Institutes seien bereits teilweise abgewandert. Es sei jedoch zu früh, von einer Deindustrialisierung in der Branche zu sprechen. Auch weil sich der Maschinenbau mit zunehmender Digitalisierung und Verlängerung der Wertschöpfungskette langsam zu einer Servicebranche wandelt. "Der deutsche Maschinenbau entwickelt sich zu einem sehr spezialisierten Dienstleistungssektor", bemerkt das Institut.



