Was es heißt, wenn die Welt aus den Fugen ist, hat Gerald Hanisch eben erst in Mozarts "Don Giovanni", dargeboten in Salzburg, erlebt. "Überall Desaster", so der Gründer und Eigentümer des Linzer Brecherherstellers Rubble Master. Eine Etikettierung, die er glücklicherweise nicht für Europas aktuellen Zustand wählen muss. "Wer genauer draufblickt, sieht, dass Europa einiges zu bieten hat", sagt Hanisch. Er will in Erinnerung rufen, wie schwierig es Anfang der Neunziger war, Exportgeschäfte innerhalb der heutigen Grenzen abzuwickeln. "Jedes Mal eine Malaise", so Hanisch.

Lesen Sie auch: Wintersteiger-Chef Kostka: "Wir lieben die Bürokratie, wir lieben die Regulierung"

Lesen Sie weiters: Günter Eichhübl: "Der Green Deal war einfach so hingestellt

Heute liefe das mit EU-Staaten und den zur EU assoziierten Staaten "einfach super". Trotzdem sei die Stimmung einfach schlecht. "Ich sehe auf europapolitischer Ebene keinen, der wachrüttelt", sagt der frühere Geschäftsführer. Keiner mit dem "Impuls, es jetzt anzugehen".