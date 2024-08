Im Lichte der Instabilitäten reihum sei es nun eine gute Strategie, hier - ökonomisch grundiert - in der nächsten Legislaturperiode Kontinuität zu zeigen. Rund um den Green Deal würden sich "tausend interessante Geschäftschancen" etablieren, während Populisten den Untergang des Autolandes Österreich propagieren. "So ein Blödsinn", sagt Eichhübl.



Zuweilen sieht er auch die Akteure der heimischen Wirtschaft als zu mieselsüchtig an. So beschleicht ihn das Gefühl, wir seien in Österreich gar nicht so innovationsoffen, sondern viel zu oft Neuem skeptisch gegenüber eingestellt. Auch in der Industrie. "Ich höre immer, was alles nicht geht und warum wir uns mit aller Kraft an das Exportprodukt Verbrennungsmotor klammern müssten", sagt er. Das könne aber nicht die "Zukunftsmusik sein".



Dieser Artikel ist Auszug einer Story zu Europas industriepolitischer Zukunft in der kommenden INDUSTRIEMAGAZIN-Ausgabe 9/2024.