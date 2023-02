Was eben zu tun ist, wenn man Bauherr, Marketer, Finanzer, Partner Manager und Geschäftsentwickler in Personalunion ist - und großes anstrebt: 2023 sollen zwei weitere Anlagen in Österreich sowie eine in Deutschland an den Start gehen. Partner für den gesamten D-A-CH Raum werden gesucht. Danach will Gaggl die Schlagzahl erhöhen. Jedes Jahr bis zu fünf weitere Anlagen sollen außerhalb der Landesgrenzen den Betrieb aufnehmen.

Die Ausgangslage dafür beurteilt Gaggl, der immer schon auf Distanz zum bürgerlichen Karrierebegriff stand, als günstig. In Skandinavien sei das Indoor-Golfangebot in drei Jahren buchstäblich explodiert – rund 75 Anlagen würden dort am Markt agieren. Wenn überhaupt nur wenige hätten wie der Marktführer RUFF dabei ein skalierbares Geschäftsmodell, "das sich über die Grenzen tragen lässt", sagt Gaggl.



Weitere Indikatoren: Jeder zweite in der DACH-Region würde gern einmal den Golfsport ausprobieren. Hinderungsgründe seien– auch wenn sich in den letzten 10 Jahren bereits einiges getan hat – "immer noch die vermeintlich hohen Kosten, der hohe Zeitaufwand sowie der fehlende Zugang zu der Golf-Community", so Gaggl.