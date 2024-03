Sarah Fluchs hat für die Industrie die nächsten Schritte in einem Blogbeitrag zusammengefasst, wir zitieren die wichtigsten Aussagen:



Wer ist betroffen? Alle Hard- und Software, die während ihres Gebrauchs eine Daten- oder Netzwerkverbindung haben könnte. Noch kürzer: Alles, was digital kommuniziert.



Welche Anforderungen stellt der CRA? Es existieren Anforderungen während des Designs und Anforderungen während des Betriebs. Die Anforderungen stehen im Annex Dieser ist sehr kurz und die Anforderungen sind sehr generisch. Das ist Absicht, denn die konkrete Ausgestaltung der Anforderungen soll in sogenannten “harmonisierten Standards” erfolgen, berichtet Fluchs.



Was bedeutet das für die Entwicklungsphase beispielsweise? Es geht um die Authentifizierung, Zugangskontrollen, die Integrität der Daten oder das Logging. Im Betrieb geht es um Security Updates über sichere Kanäle, Test und Schwachstellen-Kommunikation. Der CRA spricht von „essential requirements“, die erfüllt werden müssen.



Darauf folgt die Dokumentation. „Die zentrale Dokumentation, die für Produkte vorliegen muss, ist das CE-Kennzeichen. Das darf man anbringen, wenn man eine “EU declaration of conformity” erstellt hat. Diese Konformitätserklärung ist im Prinzip erst einmal nur ein formales Schriftstück, das erklärt, das Produkt sei konform zu den vielen essential requirements“, schreibt Fluchs. Eine Prüfung durch Dritte fällt nur dann an, wenn das Produkt als kritisch eingestuft wird.





Darüber hinaus braucht es auch für jedes Produkt eine technische Dokumentation. „Die technische Dokumentation muss alle Informationen beinhalten, die für die Konformität mit den essential requirements notwendig sind“, ergänzt Fluchs.



Das braucht, so die Expertin:



- eine Risikoanalyse, die insbesondere die Anwendbarkeit der „essential requirements” für das Produkt analysiert.



- Design-Informationen, die der Dokumentation der “essential requirements Part I” dienen; insbesondere Systemarchitekturzeichnungen und Interaktionen von Systemkomponenten,



- Dokumentation des Schwachstellen-Management-Prozesses



- Testberichte aus dem Konformitätsbewertungsverfahren sowie eine Liste der angewandten harmonisierten Standards.



Beim letzten Schritt der Dokumentation steht der Nutzer im Mittelpunkt. Er soll aufgeklärt werden, wie er das Produkt sicher nutzt.





Stolzer Umfang



„Cybersecurity muss künftig bei der Entwicklung von Produkten berücksichtigt werden, und diese müssen über die Lebensdauer sicher betrieben werden können. Das bedeutet für die Hersteller, sämtliche eingesetzte Softwarekomponenten mit all ihren Schwachstellen zu kennen und das davon ausgehende Risiko zu bewerten. Maschinen und Geräte müssen updatefähig werden, um mögliche Schwachstellen beheben zu können. Nutzer von Maschinen müssen -ebenso wie Behörden- sehr zeitnah und umfassend über entdeckte Schwachstellen informiert werden. Dies alles stellt umfangreiche Anforderungen an die Entwicklung von neuen Maschinen und Anlagen, aber auch an andere Unternehmensbereiche wie z.B. Einkauf und Kommunikation“, erklärt Lars Petermann, Director Public Sector & Partners von Asvin. Er rechnet mit „Engpässen auf der Seite der zertifizierenden Stellen.“ Ob 2027 zu halten ist?





Update-Strategie



Dazu kommt bei vielen Maschinenbauer die Frage nach einer Update-Strategie. „Den USB-Stick wird es noch sehr lange geben. Die meisten Unternehmen werden das Thema mit den Wartungsvertrag aufnehmen“, prophezeit ein Maschinenbauer.



Manche Automatisierer setzen auf Plattformen, um sowohl Maschinenoptimierungen als auch Updates zu fahren. Lenze beispielsweise. Die Plattform Nupano ist eng mit dem Maschinenpark des Kunden verbunden und ermöglicht es auch Anwendern ohne IT-Kenntnisse, IT-basierte Anwendungen zu implementieren und zu nutzen. „Das Release-Management ermöglicht es Maschinenbauern, ihre Maschinen zu verwalten und die Einführung neuer, IT-basierter Technologien zu beschleunigen. Jede Maschine kann über ihren Lebenszyklus individuell mit neuen App-Versionen ausgestattet werden“, erklärte Werner Paulin, Head of New Automation Technologies von Lenze unlängst in einem Interview. Es geht erstens um Transparenz: Welche Software läuft in welcher Version auf welcher Maschine. Aber auch dann um die schnelle Anpassung der Software auf neue Versionen. „Mit diesem Wissen kann er gezielt Maschinen aktualisieren und kann damit eine zentrale Vorgabe des CRA umsetzen“, heißt es bei Lenze.





Und Sarah Fluchs gibt vielen Entscheidern einen guten Rat. „Man kann als Hersteller auf den CRA schimpfen— er kommt aber sowieso. Dann kann man ihn eigentlich auch gleich als Chance begreifen, das lästige Security-Thema endlich strukturiert anzugehen, oder? Die gute Nachricht ist, dass die geforderte Dokumentation sowohl die richtigen Anreize und den Freiraum dafür bietet, die Kommunikation der Security seiner Produkte richtig gut zu machen — und sich damit positiv vom Wettbewerb abzuheben.“ Und sie meint: Auf harmonisierte Standards zu warten wäre falsch. Die Unternehmen sollten jetzt beginnen.