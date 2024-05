Ein ähnliches System gibt es nun auch beim weltweittätigen Grazer Anlagenbauer Andritz, der zur Hannover Messe eine enge Kooperation mit Microsoft eingegangen ist. Das erklärte Ziel von Andritz ist es, Fabriken weitgehend zu automatisieren. Das Unternehmen kombiniert dazu das hauseigene Automatisierungssystem mit IoT zur Metris-Plattform, die auch diverse Microsoft-Komponenten enthält.



Mit ihrer Hilfe ist es Andritz gelungen, dass eine Zellstofffabrik in Três Lagoas in Brasilien bis zu 98 Prozent der Zeit im Automatik-Modus läuft. Allerdings, so sagt Daniel Schuck, Vice President Digital Products and Solutions for Pulp & Paper: „ Man kann man nicht alles automatisieren. Und man wird den Operator nicht abschaffen können, genauso wenig wie man den Piloten in einem fast vollständig automatisierten Flugzeug nicht abschaffen wird. Aber man kann ihm einen Assistenten zur Seite stellen, der hilft auftretende Probleme zu lösen“.



Ein solcher Assistent ist der Metrix Copilot, der im Kern auf dem Copilot Template for Factory Operations basiert. Er kombiniert die Erkennung von Anomalien mit einem digitalen KI-Assistenten mit Chat-Schnittstelle. Metrix Copilot liefert Echtzeit-Einblicke in die Maschinen und soll so bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Dazu fließen auch Daten von IoT-Sensoren und Steuerungssystemen mit ein. „Der Nutzen eines solchen Systems sind Antworten auf ein gegebenes Problem“, bringt es Schuck auf den Punkt. Schuck glaubt auch, dass der Metrix Copilot positive Auswirkungen auf die Arbeitsweise der Menschen hat, die die Anlagen steuern: Weg vom „Knöpfchen drückenden Roboter“, hin zu einer Art Ingenieur vom Dienst.



Wie Chat GPT – nur sehr viel besser



Das neue System hebt die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Datentypen auf. Es verbindet Konstruktionsdaten mit Prozessdaten und Dokumentationen und schafft so neue Datenpunkte. Wichtigste Entscheidungsgrundlage ist die Dokumentation, in der steht, wie die Anlage funktioniert und zu warten ist. „Das ist ein bisschen wie bei Chat GPT – nur sehr viel besser. Die zugrunde liegenden Daten sind nämlich sehr viel genauer“, erklärt Schuck. Der Metrix Copilot kann aber nicht nur helfen auftretende Schwierigkeiten zu lösen, er kann auch proaktiv Probleme entdecken und dazu passende Lösungsvorschläge machen. Er bietet zudem als Frage -und Antwort-System auch eine neue Art zu Lernen. Derzeit funktioniert Metrix Copilot auf der brasilianischen Pilot-Anlage aber erst nur auf dem Washing-Process. Ziel ist es, die Funktionalität auf alle 64 Prozesse der Anlage auszuweiten.



Wer als Unternehmen selbsttätig eine solche KI entwickeln mochte, der kann sich ohne große Umstände aus einem Baukasten bedienen. „Unternehmen stellen sich oft die Frage: Wie kann ich mein Modell trainieren? Allerdings sind die LLM-Modelle, die wir heute nutzen, für eine große Bandbreite von Anwendungen geeignet. Sie brauchen nicht speziell trainiert werden“, sagt Rizzo. Was die Systeme aber natürlich brauchen sind die Kontextdaten.









Um diese Daten kümmert sich Andritz ebenfalls. Es gibt dafür extra einen dicken Fragenkatalog, der am Ende auch zeigt, ob und in welcher Form sich die Investition lohnt. Microsoft hingegen sieht sich bei den Projekten nur als Plattform. „Wir können Ihnen verschiedene Modelle zur Verfügung stellen, die Sie in ihr eigenes System integrieren können. Oder Sie wenden sich an Unternehmen wie Andritz, die bereits eine ganze Menge Vorarbeiten gemacht haben und Services und Hilfestellungen anbieten. Das hängt von Ihren Bedürfnissen ab“, so Rizzo.