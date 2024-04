Es gibt Menschen, die wollen im jugendlichen Alter Feuerwehrmann oder Tierärztin werden. Christian Popp wollte etwas mit IT machen. Er gehörte zum ersten Abschlussjahrgang Informationstechnologie am Technologischen Gewerbemuseum (TGM) in Wien.

Am FH Campus in Wien studierte er Risikomanagement und Corporate Security Management, bevor er beide Fachgebiete als Berater bei PwC verknüpfen konnte. Seine nächste Station war der Posten des Chief Information Security Officers bei der ÖBB-Holding, bevor er dann 2021 als CISO zu Semperit wechselte.



„Dier Ausbau der Sicherheitsstrukturen war damals im Fokus“, erinnert er sich. „Meine vorrangige Aufgabe war es deshalb, die technischen und organisatorischen Prozesse in der IT zu optimieren und für künftige Anforderungen auszurichten“. Dazu zählte auch die Kollegen und Kolleginnen in für die Produktionssicherheit dafür zu sensibilisieren.

