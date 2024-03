„Bei der Qualität in Aus- und Weiterbildung und ebenso in der Forschung gehen wir keine Kompromisse ein. Nur so können unsere Absolvent*innen bestens ausgebildet, verantwortungsbewusst und motiviert ihren Beitrag für den Wirtschaftsstandort Standort Österreich und für das Wohl der Gesellschaft leisten. Schön, dass dies von den heimischen Unternehmen gesehen und gewürdigt wird“, sagt Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung der FH Campus Wien