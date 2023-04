„CEOs in der EU sind sich der Risiken bewusst, die der Klimawandel auf ihre Geschäftstätigkeit mit sich zieht: Es wird kein ‚Business as usual‘ mehr geben, wenn wir nicht gemeinsam etwas gegen die Klimakrise unternehmen“, so Krickl. „Um die ESG-Transformation voranzutreiben, muss sich unser Anspruchsgruppenbegriff erweitern. Wir müssen statt von Shareholdern von einer sehr viel breiteren Gruppe an Stakeholdern sprechen und beim Klimaschutz die ganze Bevölkerung einbeziehen. Dabei muss die heimische Wirtschaft ein wichtiger Treiber werden.“

Zur Förderung der ESG-Transparenz und zur Lenkung von Investitionen in nachhaltig agierende Unternehmen stellt die Europäische Kommission im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die nichtfinanzielle Berichterstattung auf eine Stufe mit der finanziellen Berichterstattung.

Wesentlicher Bestandteil der CSRD sind einheitliche EU-Standards für Nachhaltigkeitsinformationen, die sogenannten European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Diese Informationen werden ebenfalls Teil des Lageberichts und unterliegen einer verpflichtenden externen Prüfung. Das erste Standardset wird im Sommer dieses Jahres in Kraft treten, dann haben die Unternehmen Klarheit, was auf sie zukommt. Mehr dazu hier:

