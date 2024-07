Die Studie sieht viele Potenziale für den Arbeitsmarkt durch flexible Arbeitsformen. Menschen, die bisher wegen Betreuungspflichten nicht arbeiten konnten, könnten mobilisiert werden, wenn sie ihre Arbeitszeit frei einteilen oder ortsunabhängig arbeiten könnten. Ein weiteres Beispiel nennt die Studie: Personen, die sonst weite Anfahrtswege hätten, könnten von zu Hause aus arbeiten. Arbeitnehmer mit speziellen Qualifikationen wären nicht mehr nur an einen Arbeitgeber gebunden, und Unternehmen könnten Arbeitskräfte aus einem global vernetzten Markt rekrutieren.

>>> Greiner Packaging CEO Beatrix Praeceptor: "Wie soll man ein globales Unternehmen leiten, wenn man alles mit der Brille aus dem Kremstal betrachtet?"

"Insgesamt besteht mit New Work die Aussicht auf eine Steigerung der betrieblichen und systemischen Wettbewerbsfähigkeit, höhere Beschäftigung, bessere Exportchancen und eine erleichterte Einbindung österreichischer Unternehmen in internationale Wertschöpfungsketten", so Studienautorin Monika Köppl-Turyna. Voraussetzung dafür sei, dass neben den traditionellen Arbeitsformen auch Raum für zeitliche und räumliche Flexibilität geschaffen werde. Dies könne auch nur einzelne Rollen in Unternehmen betreffen, da New Work nicht auf jeden Beruf übertragbar sei. Köppl-Turyna erwartet, dass die Digitalisierung, der Abbau hierarchischer Unternehmenskulturen, die demografische Entwicklung und der gesellschaftliche Wertewandel in Richtung Vereinbarkeit von Beruf und Familie neue Arbeitsformen fördern werden.