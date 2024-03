Positive Meldungen am Biermarkt sind in letzter Zeit rar geworden. Die Bierpreise steigen, der Absatz stagniert, die Brauereien haben mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen und Gerüchte über Betriebsschließungen schwirren durch die Medien. Umso erfreulicher ist eine Innovation der heimischen Brauerei Göss, die 160 Jahre nach ihrer Gründung wieder für einen Meilenstein sorgt.



Das helle, filtrierte „Gösser Biostoff“ hat einen Alkoholgehalt von 4,8 Prozent, punktet in goldgelber Farbe mit orange-kupfernen Reflexen, ist spritzig, trinkt sich angenehm leicht und wird mit regionalen Bio-Rohstoffen gebraut. Der Bio-Hopfen kommt aus dem Mühlviertel, wobei die Sorten Malling, Spalter Select, Tradition und Perle verarbeitet werden. Auch die Gerste ist von Bio-Qualität und stammt aus Österreich. Der Braumeister der Brauerei Göss, Michael Zotter, zum neuen Gösser-Produkt: „Der Gösser Biostoff ist eine umfassende Innovation, mit dem für Gösser typischen Qualitätsanspruch, in zertifizierter Bio-Qualität, ergänzt um einen modernen Twist in der Rezeptur“.