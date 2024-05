Vor 25 Jahren veröffentlichte Sepp Hochreiter zusammen mit Jürgen Schmidhuber den LSTM-Algorithmus. Im Silicon Valley machten die Unternehmen Milliardengeschäfte mit der Technologie made in Europe. Dieses Mal soll Europa etwas abbekommen. Hochreiter will nicht reich werden. Er will Geld für seine Forschungen, für seine KI-Gruppe an der JKU Linz. Hilfe, wie INDUSTRIEMAGAZIN erfuhr, bekommt er von Pierer. Das Mobilitätsunternehmen investiert in Research und will Produkte rund um XLSTM entwickeln.



Der erste Schritt: Das zum Jahreswechsel gegründete Unternehmen NXAI. An diesem hält die PIERER Digital Holding GmbH 37 Prozent, die weiteren Anteile liegen bei Netural X (37 Prozent) und Hochreiter selbst (26 Prozent).

Im Sommer letzten Jahres präsentierte Hochreiter auf Einladung des Industrial AI Podcasts 25 Industrie-Vertretern in einem Hotel in Zug am Arlberg seine XLSTM-Idee. Die Gruppe war angetan, sind doch die bekannten LLM-Modelle für die Industrie zu langsam, zu rechenintensiv. Auch ein Pierer-Vertreter war Teil der Runde. Der Konzern scoutet weltweit nach Innovationen für ihre Produkte aber auch für die Produktion. Dieses Mal wurden sie wohl in der Heimat, an der Roten Wand, fündig.



Sepp Hochreiter: „Ich möchte Open AI vom Markt fegen“



Hochreiter, Vorstand des Uni-Instituts für Maschinelles Lernen und Laborleiter für Artificial Intelligence am Linz Institute of Technology (LIT), hatte im Vorjahr das Fehlen einer vernünftigen KI-Strategie in Österreich kritisiert. "Ich sitze hier in Linz auf etwas Genialem, habe aber nicht das Geld es zu machen", so Sepp Hochreiter. Er schuf 1991 mit dem Long Short Term Memory (LSTM) eine Grundlage für Systeme künstlicher Intelligenz. Darauf aufbauend könnte man quasi ein "besseres ChatGPT" machen: Es wäre schneller in der Anwendung. Heutige Large Language Models (LMMs), die auf Transformationsmodellen basieren, benötigen im laufenden Betrieb sehr viel Rechenleistung, wenn der Text lang ist. Der Grund dafür ist, dass die Transformer-Berechnungen mit zunehmender Textlänge quadratisch ansteigen.



Mit dem xLSTM, das Hochreiter in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, steigen die Berechnungen nur noch linear mit der Textlänge an. Das bedeutet: "Wir können die gleiche Leistung anbieten, man zahlt aber weniger dafür, da man weniger Rechner braucht", sagt er.