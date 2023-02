„Ein eigens errichteter Rahmen-Endkontrolllinie-Bahnhof reduziert Arbeitswege über 60 Prozent und macht den Materialfluss von der Endkontrolle bis zum Lagersitzspindel planbarer“, so Steinbacher. Im Bereich für Biegeteile führen automatische Laser-Messzellen inklusive Fertigungskorrektur zu einer Reduktion der Ausfallzeiten und zu einer Erhöhung des Automatisierungsgrades auf 70 Prozent.

„Bestehende Prozesse werden bei uns kontinuierlich analysiert und, wo möglich, verbessert“, so Wiesbeck weiter. So geschehen bei der Einführung der Laserschweißtechnologie. Mit dieser wird laut KTM nicht nur die Schweißoptik verbessert, sondern auch die Prozessstabilität um zehn Prozent erhöht und die Taktzeit um 25 Prozent optimiert. Möglich wird dies, weil Folgeschritte und Folgeschweißvorrichtungen durch sofortiges Fertigschweißen entfallen und das automatisierte Öffnen der Schweißvorrichtungen den Mitarbeitern eine ergonomische Bauteilentnahme erlaubt.



Trotzdem setzt KTM nicht nur auf sich allein: So werden in Kooperation mit ABB Schweißroboterzellen entwickelt. Die Besonderheit ist hier die Flexibilität der kompakten Zellen: Innerhalb weniger Stunden können sie an einen anderen Ort im Werk übersiedelt werden. Zudem reduzieren sich die Gehwege zu konventionellen Schweißzellen um 75 Prozent, so das Unternehmen.



Seit 1992 hat KTM in Österreich insgesamt 2,6 Millionen Motorräder hergestellt. Derzeit werden in dem Unternehmen 201 Lehrlinge in 22 unterschiedlichen Lehrberufen ausbildet.