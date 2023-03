Market-X gäbe es nicht ohne Gaia-X. Diese europäische Initiative hat sich zum Ziel gesetzt, eine leistungsfähige, sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur aufzubauen. Ziel ist es, europäische Standards für den Datenaustausch zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit im digitalen Bereich zu erhöhen.

EuProGigant, das unter der Leitung der TU Wien und der TU Darmstadt durchgeführt wird, ist ein Leitprojekt von Gaia-X. EuProGigant steht für „European Production Giganet for Calamity Reducing Self-Orchestrating Value and Learning Ecosystems“. Dahinter verbirgt sich die Schaffung eines praxistauglichen Ökosystems, um Daten für die produzierende Industrie sicher und effizient nutzbar zu machen.

„EuProGigant und Champi4.0ns sind wichtige Projekte, die der produzierenden Industrie die Möglichkeiten zur Nutzung und Umsetzung eines gemeinsamen Datenraumes und eines sicheren, unternehmensübergreifenden Datenaustauschs aufzeigen", so Industrie 4.0 Österreich Geschäftsführer Roland Sommer.

Durch die technische Architektur eines Daten-Ökosystems sollen Geschwindigkeit und Flexibilität optimiert werden. Durch die Vernetzung von Maschinen, unterschiedlichen Unternehmensbereichen soll die Datendurchgängigkeit im Produktionsökosystem sichergestellt werden. Und das sogar über Ländergrenzen hinweg. Auch Schnittstellen, die eine gemeinschaftliche Nutzung von unterschiedlichen Akteuren ermöglichen, stehen im Fokus des Forschungsprojektes.