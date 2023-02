Mitte Oktober formierte sich ein norwegische Konsortium, das die Öl- und Gasförderung der OMV übernehmen wollte. Konkret hätten ein mittelständischer norwegischer Produzent, ein Private-Equity-Fonds und ein Öl- und Gashändler Interesse daran bekundet, die Mehrheit an der Öl- und Gasproduktion (E&P) der OMV zu übernehmen, hieß es damals. Das Konsortium verspreche die Versorgungssicherheit Österreichs mit Gas. Als "großer Player" wurden damals die Aker ASA + DNO, eine Holding, die an der Börse in Oslo notiert sowie die Tochter Aker BP angegeben. Zusätzlich seien damals die Finanzinvestoren Bluewater und Trafigura an Board gewesen.



Das Konsortium schätzte damals den Wert der 51 Prozent am Upstream-Bereich der OMV auf 5,5 bis 7 Milliarden Dollar. Schon damals war die OMV-Tochter Petrom in Rumänien, wo im Schwarzen Meer große Gasvorkommen lagern sowie die Geschäfte der OMV in Russland nicht inkludiert.

Zuletzt hat man bei der OMV betont, man wolle keine größere Rolle bei der Gasversorgung Österreichs, als man sie derzeit schon habe. "Wir haben 45 Prozent Marktanteil bei Gas, wir betreiben die einzige Raffinerie und produzieren die Hälfte des Treibstoffs", so OMV-Chef Alfred Stern in den "Salzburger Nachrichten" Mitte November. Der Staat halte zwar 31,5 Prozent am Unternehmen, das heiße aber eben auch, dass 68,5 Prozent der Anteile nicht von der Republik Österreich gehalten werden. "Wir als Vorstand sind allen Aktionärinnen und Aktionären gleich verpflichtet", so Stern. Der OMV-Anteil an Österreichs Gasspeichern von 25 Terawattstunden oder 25 Prozent des Jahresbedarfs sei "mehr als voll", so Stern. Die OMV schaue schon auf den nächsten Winter. "Wir werden uns gut vorbereiten, damit wir wieder erreichen, was wir benötigen."

