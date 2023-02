Für durchaus ausreichend hält übrigens die wirtschaftsliberale Denkfabrik Agenda Austria das Förderpaket: "Bei einigen Unternehmen scheint eine Überförderung vorprogrammiert", heißt es in einer ersten Bewertung. Für die Unternehmen sollte keine "Gießkannenförderung" beschlossen werden, die Förderkriterien würden auf die meisten Unternehmen zutreffen, so die Kritik. Hilfen wären - darauf weist Agenda Austria hin - übrigens auch in Form von Krediten oder Kurzarbeit möglich.



Was Maßnahmen gegen die hohen Gaspreise anbelangt, hofft IV-Präsident Georg Knill, dass die Preisspitzen auf europäischer Ebene geglättet werden. "Das ist ja schon lange kein Markt, sondern eine Kriegswirtschaft." Allerdings könnte dieses Problem nur auf europäischer Ebene gelöst werden. "Sie werden verstehen, dass es uns als Interessensvertretung nicht leicht fällt, wenn wir Markteingriffe fordern - aber die Industrie steht auf dem Spiel."Viele Produkte könnten trotz des schwachen Euro nicht mehr exportiert werden, da die Kosten zu hoch seien, betont Knill. Aber nicht nur politische Entscheidungen in Brüssel seien gefragt. Auch Österreich müsse an Alternativen arbeiten.



"Das bedingt auch Infrastrukturmaßnahmen. Ich denke da von Österreich aus gesehen an Anbindungen nach Italien und Kroatien. Eine Anbindung an Triest, eine Anbindung an Krk - damit hat man Zugang zum Mittelmeer, zum Mittleren Osten und zu Gas aus der ganzen Welt." Ist man nicht mehr von einzelnen Anbietern abhängig, fallen - so Knill - auch die spekulativen Elemente weg."Da kann man auch die Strompreisbörse in Leipzig im Regulativ nachschärfen. Jede normale Börse würde an dem Tag, wo der Strompreis bei geringem Umsatz in die Höhe schnellt, den Börsenkurs mangels Liquidität aussetzen", sagt Knill.