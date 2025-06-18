Demokratie in der Familie erweist sich bei Swarovski als fragiles Konstrukt. Zwar sind die über 100 stimmberechtigten Anteilseigner durch gemeinsame Herkunft verbunden, doch inhaltlich liegen ihre Vorstellungen oft weit auseinander. Was folgt, sind Grabenkämpfe unter Cousins, Nichten und Onkeln – mitunter auch halböffentlich ausgetragen. Die Tiroler Unternehmerfamilie, mittlerweile in fünfter Generation, ist nicht nur Erbengemeinschaft, sondern ein komplexes Machtgefüge.
2020 spitzte sich der interne Konflikt zu: Robert Buchbauer, Urenkel des Firmengründers, wurde zum CEO gewählt und löste Markus Langes-Swarovski ab, der die Firma fast zwei Jahrzehnte geführt hatte. Buchbauer trat mit einem radikalen Reformplan an: Eine zentrale Familienholding in Wattens sollte alle Kristallgeschäfte bündeln. Gleichzeitig plante er einen drastischen Personalabbau.
Rund 80 Prozent der Gesellschafter stimmten dem Kurs zwar zu, doch die unterlegene Minderheit legte sich quer – mit Verweis auf die von Daniel Swarovski verankerte Pflicht zur Einstimmigkeit. Es folgten mehrere Schiedsgerichtsklagen in Österreich und der Schweiz. Buchbauer trat schließlich zurück.
Ein Schiedsgericht erklärte die Strukturreform 2022 für rechtswidrig. Sie musste rückabgewickelt werden. Die Klage kam von einer Gruppe rund um Christoph Swarovski und die Familie Manfred aus dem Zweig Fritz. Der Oberste Gerichtshof (OGH) hob das Schiedsgerichtsurteil vor einem Jahr wieder auf. Um künftige Eskalationen zu vermeiden, zog die Familie die Reißleine: Erstmals in der 127-jährigen Firmengeschichte wurde mit Alexis Nasard ein familienfremder CEO bestellt. Ein historischer Bruch – und zugleich der Versuch, das zersplitterte Familienimperium wieder auf Kurs zu bringen.
Denn längst geht es nicht mehr nur um strategische Richtungsfragen oder interne Machtverhältnisse – es geht um die Zukunft des gesamten Konzerns. Ein Konzern, dessen wirtschaftliches Fundament längst breiter ist als der Glamour seiner Schaufenster.
