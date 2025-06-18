Als Marilyn Monroe 1962 im Madison Square Garden hauchend „Happy Birthday, Mr. President“ sang, glitzerte ihr Kleid wie eine Galaxie aus Licht. Hauchdünn, hautfarben – und mit tausenden Kristallen bestickt, gefertigt von Swarovski. Es wurde zum wohl berühmtesten Kleid der Modegeschichte – und zum Symbol für den Glanz einer Marke, die wie kaum eine andere für Luxus, Glamour und große Bühnen steht.

Sechzig Jahre später steht der Konzern selbst im grellen Rampenlicht – nicht wegen großer Auftritte, sondern wachsender Unruhe hinter den Kulissen. Interner Machtkampf, Strukturdebatten, Spekulationen über Investoren – nun aber setzt der Konzern zum Befreiungsschlag an.

Ein unscheinbarer, aber bedeutungsschwerer Eintrag im Firmenbuch leitet den Konzernumbau ein: Am 7. Juni wurde die DSW Kristall AG & Co KG offiziell am Landesgericht Innsbruck registriert. Laut Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes widmet sich das neue Unternehmen der „Erzeugung von Kristallglas- und Edelsteinprodukten“ – also exakt jenem Geschäftsfeld, das das Herzstück des Konzerns bildet.

In einer Aussendung Mittwoch Vormittag heisst es hierzu: „Die Familien Swarovski, Weis und Frey legen mit dieser Einigung den Grundstein für eine eigenständige Weiterentwicklung ihrer Unternehmen, zu denen neben dem Kristallbereich auch Tyrolit und Swarovski Optik gehören, und schaffen neue Möglichkeiten für dynamisches Wachstum“, von Seiten des Unternehmens selbst.

