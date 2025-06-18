Umbau bei Swarovski : Swarovski vor Neuaufstellung: Neue Firma, Konflikte beigelegt – in den Standort Wattens wird investiert

18.06.2025
Lesezeit: ca. 8 Minuten
Swarovski ordnet sich neu – was 2020 noch an internen Machtkämpfen scheiterte, wird nun Realität: Die zerstrittenen Eigentümerfamilien haben sich geeinigt, der lange blockierte Strukturumbau kommt. In Wattens wurde dafür eine neue Firma gegründet. In den Standort sollen 150 Millionen Euro investiert werden. Zwischen Familienmachtkampf, Strukturumbau und Stellenabbau steht das Unternehmen nun vor einem Neuanfang.

Inhalt

Swarovski Store Wien

Glanz in der City, Druck im Konzern: Während Swarovski in Wien Präsenz zeigt, ordnet der Kristallriese hinter den Kulissen seine Zukunft neu.

- © Swarovski

Dominique Otto