Was ist Glyphosat?
Glyphosat ist ein chemischer Wirkstoff zur Unkrautbekämpfung (Herbizid). Es wirkt systemisch: Nach dem Auftragen wird es von der Pflanze aufgenommen und blockiert ein Enzym, das für ihr Wachstum notwendig ist.
Wer hat es entwickelt?
Glyphosat wurde 1974 vom US-Agrarkonzern Monsanto unter dem Markennamen „Roundup“ auf den Markt gebracht. 2018 wurde Monsanto von Bayer übernommen.
Wofür wird es eingesetzt?
Glyphosat ist weltweit eines der meistverwendeten Herbizide – besonders im Ackerbau (z. B. Mais, Soja, Raps) sowie bei der Flächenpflege (z. B. Bahntrassen, Industrieflächen). Häufig wird es in Kombination mit glyphosatresistenten Gentech-Pflanzen eingesetzt.
Warum ist es umstritten?
Die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der WHO stufte Glyphosat 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ ein. Andere Behörden wie die US-EPA und die europäische EFSA halten es bei sachgemäßer Anwendung für nicht gesundheitsschädlich. Diese gegensätzlichen Bewertungen sind zentraler Streitpunkt in aktuellen Klagen.
Proteste & Klagen
Weltweit gibt es Proteste von Umwelt- und Gesundheitsorganisationen gegen den Einsatz von Glyphosat. In den USA laufen derzeit zehntausende Klagen gegen Bayer, weil Kläger das Herbizid für Krebserkrankungen verantwortlich machen. In Europa ist die Zulassung bis 2033 verlängert – trotz massiver Kritik.
Politische Bedeutung
Glyphosat steht symbolisch für größere Debatten über Pestizide, industrielle Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der aktuelle Fall vor dem US Supreme Court gilt als Grundsatzentscheidung mit Signalwirkung.