Supreme Court vertagt Bayer-Urteil : Kennedy gegen Bayer? Supreme Court vertagt Glyphosat-Entscheidung

01.07.2025
Lesezeit: ca. 7 Minuten
Der Supreme Court vertagt seine Entscheidung im Glyphosat-Streit – und bittet die US-Regierung um Stellungnahme, bevor er über ein Grundsatzurteil entscheidet. Im Zentrum: der milliardenschwere Konflikt zwischen Bayer, Gesundheitsrisiken und dem Vorrang von Bundesrecht. Ausgerechnet Robert F. Kennedy Jr., jahrzehntelanger Glyphosat-Gegner, ist nun Gesundheitsminister – und könnte maßgeblich beeinflussen, wie die Regierung sich positioniert.

Inhalt

Standort von Agrar- und Pharmakonzern Bayer

Bayer-Zentrale in Leverkusen: Nach der Entscheidung des US-Supreme Court muss der Konzern weiter auf ein Grundsatzurteil im Glyphosat-Streit warten.

- © Bayer AG

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 4,80
Erstveröffentlichung
01.07.2025
Letzte Aktualisierung
01.07.2025
Dominique Otto