Beim Roundtable zur digitalen Souveränität Europas mahnt SAP-CEO Christian Klein eine differenzierte Debatte an. Für ihn beginnt Souveränität nicht mit Infrastrukturstandorten, sondern mit der Frage der Kontrolle. „Wir müssen erst verstehen, was wir unter digitaler Souveränität überhaupt verstehen“, so Klein. Nicht jedes Byte müsse in Europa verarbeitet werden, aber Unternehmen müssten „volle Kontrolle über ihre Daten und ihre Infrastruktur haben“.

Er verweist darauf, dass europäische Datenzentren längst Realität seien – auch wenn darin teilweise US-Hardware steckt. Entscheidend sei nicht der Ursprung der Chips, sondern wer die Schlüssel in der Hand hält: „Die Daten sind verschlüsselt – ‚Bring your own key‘ – niemand außer dem Kunden kann sie lesen.“ Auch ein Infrastrukturswitch sei technisch jederzeit möglich, so Klein. Schwieriger werde es, wenn Abhängigkeiten auf der Software-Ebene entstehen.

Gleichzeitig spricht sich Klein gegen überzogene Investitionsfantasien aus: „Ich glaube nicht, dass wir fünf neue KI-Datenzentren in Europa brauchen.“ Die Nachfrage sei einfach nicht da – jedenfalls nicht in dem Umfang wie in den USA, wo Hunderte Unternehmen große Datenmengen für KI-Anwendungen verarbeiten. Klein positioniert sich damit ausdrücklich gegen die jüngsten europäischen Forderungen von Nvidia-CEO Jensen Huang.

Bei seiner Europareise im Juni warnte Huang, dass der Mangel an Rechenkapazitäten Europas Fortschritt in der KI-Entwicklung ausbremse. Er kündigte daher neue Partnerschaften an, mit dem Ziel, die europäische KI-Infrastruktur durch den Einsatz Tausender Nvidia-Chips gezielt auszubauen.

Der SAP-Chef argumentierte, dass große Sprachmodelle – trotz ihres immensen Rechen- und Energiebedarfs – zunehmend zur Massenware würden. Als Beispiel nannte er das chinesische Unternehmen DeepSeek, das ein Open-Source-Modell entwickelt habe, das führende US-Anbieter zu einem Bruchteil der Kosten übertreffe.

Statt milliardenschwere Infrastrukturprojekte zu forcieren, plädiert Klein dafür, dass Europas Schlüsselbranchen – etwa Automobil- oder Chemieindustrie – auf konkrete KI-Anwendungen setzen, um ihre Wertschöpfung gezielt zu steigern.

Tatsächlich hinkt Europa beim Ausbau von KI-Infrastruktur deutlich hinterher: Während US-Konzerne mit Projekten wie „Stargate“ Investitionen von bis zu 500 Milliarden US-Dollar planen, stellt die EU bislang nur rund 20 Milliarden Euro für fünf sogenannte KI-Gigafabriken bereit.