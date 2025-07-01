Die russische Regierung hat den deutschen Lkw-Hersteller Daimler Truck auf ihre Sanktionsliste gesetzt. Ein am Montag veröffentlichter Erlass, bereits am Freitag unterzeichnet, nennt keine offizielle Begründung. Doch kremlnahe Medien behaupten, der Stuttgarter Konzern habe militärisch nutzbare Lkw an die Ukraine geliefert – so der Vorwurf.

>>> Daimler und Toyota bündeln Kräfte im Lkw-Markt

Der Schritt ist Teil von Moskaus Antwort auf westliche Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs. Für Unternehmen auf der Liste gilt: Kein Handel mit Russland, alle Verträge verlieren ihre Gültigkeit, Zahlungen entfallen. Daimler Truck hatte sich zwar frühzeitig aus dem russischen Markt zurückgezogen, hielt jedoch bis 2024 noch einen 15-Prozent-Anteil am Militärzulieferer Kamaz, den das Unternehmen inzwischen verkauft hat – Details zum Deal bleiben vertraulich.

Bleiben Sie informiert über die geopolitischen, wirtschaftlichen und strategischen Entwicklungen, die Industrieunternehmen heute prägen – von internationalen Sanktionen über Marktveränderungen bis hin zu Konzernentscheidungen mit globaler Tragweite. Unser Daily Briefing liefert Ihnen jeden Werktag um 7 Uhr kompakt und zuverlässig, was die Industrie wirklich bewegt.