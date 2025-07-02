U-Boot-Aufträge, volle Werften, Milliardenumsätze – und nun der geplante Börsengang: Die Marinesparte von Thyssenkrupp, TKMS, wächst rasant. Doch wer künftig Kontrolle über den strategisch wichtigen Schiffbauer hat, bleibt umstritten. Ein Medienbericht, wonach sich der Bund endgültig aus Überlegungen zu einem Einstieg zurückziehe, sorgt für Verwirrung. Das Verteidigungsministerium widerspricht: Man sei weiter im Gespräch mit dem Konzern – und wolle die Interessen des Bundes berücksichtigt wissen.

Die Marine-Sparte gilt als sicherheitsrelevantes Schlüsselunternehmen. In Zeiten des Rüstungsbooms rund um die NATO und gestiegener geopolitischer Spannungen wird TKMS zunehmend systemrelevant – und politisch sensibel.