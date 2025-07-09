Europa verfolgt seit Jahren mehrere große Rüstungsprojekte, die die Abhängigkeit von US-Technologie langfristig verringern sollen. Doch viele dieser Vorhaben scheitern bislang an einem Mix aus politischen Rivalitäten, industriellen Machtspielen und technischen Verzögerungen.

Beim Future Combat Air System (FCAS) – einem geplanten europäischen Tarnkappen-Kampfflugzeug – geraten vor allem Dassault Aviation (Frankreich) und Airbus Defence (Deutschland) immer wieder aneinander. Frankreich fordert, bei der Entwicklung des Kampfjets rund 80 Prozent der Systemverantwortung zu übernehmen – also bei Design, Technologieentwicklung und geistigem Eigentum die Führungsrolle zu behalten. Das stößt in Berlin auf massiven Widerstand, da Deutschland eine gleichberechtigte Partnerschaft anstrebt. Obwohl das Projekt bereits 2017 gestartet wurde, bleibt der Fortschritt schleppend. Der ursprünglich angestrebte Prototyp-Flug 2028 ist längst vom Tisch – derzeit gilt selbst 2035 als optimistisch.

Auch das Main Ground Combat System (MGCS), ein deutsch-französisches Projekt zur Entwicklung eines neuen Kampfpanzers, kommt kaum vom Fleck. Die Zusammenarbeit zwischen Rheinmetall (Deutschland) und Nexter (Frankreich) ist seit Jahren von Kompetenzstreitigkeiten geprägt: Wer übernimmt welche Systemverantwortung? Wer profitiert langfristig von Exporten? Einigung über diese Fragen blieb lange aus. Erst 2024 wurde nach zähen Verhandlungen ein neuer Arbeitsplan vorgelegt – allerdings mit einem Zeithorizont, der die Einführung frühestens 2045 vorsieht.

Ein weiteres Beispiel ist die Eurodrohne, ein unbemanntes Luftfahrzeugsystem unter Beteiligung von Airbus, Leonardo (Italien) und Dassault. Das Programm war ursprünglich auf 2024 terminiert, verzögert sich nun aber bis mindestens 2028. Gründe dafür sind anhaltende Meinungsverschiedenheiten über technische Standards, deutlich gestiegene Kosten und ein Mangel an Koordinierung.

Selbst bei der europäischen Luftabwehr zeigen sich strukturelle Schwächen: Das System SAMP/T NG, entwickelt von MBDA und Thales, gilt als wichtiges Element der künftigen europäischen Verteidigung. Doch lange Lieferzeiten – mit bis zu 40 Monaten für bestimmte Raketenteile – machen es in der Praxis kaum einsatzbereit. Hinzu kommen Engpässe bei der Produktion, die eine schnelle Beschaffung unmöglich machen.

Europa mangelt es nicht am technologischen Potenzial, sondern an politischer Kohärenz, industrieller Skalierung und realistischer Umsetzung. Solange nationale Egoismen dominieren und zentrale Programme nicht mit vereinten Kräften vorangetrieben werden, bleibt die oft beschworene strategische Autonomie eine Absichtserklärung – während die Realität durch kurzfristige Käufe in den USA geprägt wird.

