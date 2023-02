Erst im März hat Magna den Betrieb im slowenischen Schwesterwerk wieder aufgenommen, im September wurde die Produktion im Werk Hoče nahe Maribor, das im Werksverbund mit dem Standort in Graz funktioniert, wieder ausgesetzt und soll bis Jahresende nicht mehr aufgenommen werden, wie die slowenische Tageszeitung "Dnevnik" berichtet.



Die rund 160 Mitarbeiter des Werks wurden benachrichtigt, dass es bis Ende des Jahres dabei bleiben soll. Nur wenige der 160 Mitarbeiter dürften sich - im Gegensatz zu den Schliessungen während der Corona-Pandemie - dafür entschieden haben, nach Graz in das Magna-Steyr-Werk zu pendeln. Die Lackieranlage soll den Betrieb im kommenden Jahr wieder aufnehmen.



Das Werk in der Nähe von Maribor hat den Betrieb erstmals zu Beginn der Coronapandemie im März 2020 eingestellt. Im Juni 2020 wurde dann klar, dass das Magna Werk in Hoče bis 2021 geschlossen bleiben würde. Der Großteil der Mitarbeiter, die zunächst einige Monate zu Hause blieben, pendelte später nach Graz. Anfang dieses Jahres wurde die Produktion in Slowenien allmählich hochgefahren, bis sie im März wieder vollständig aufgenommen wurde. Die Lackiererei in Slowenien ergänzt das 75 Kilometer weiter nördlich gelegene Werk in der steirischen Landeshauptstadt Graz. Im slowenischen Werk, das seit 2019 in Betrieb ist, werden die Karosserien für den Jaguar E-Pace lackiert, der in Graz gebaut wird. Erst im September wurde bekannt, dass Magna Steyr erstmals ein Werk in den USA plant - möglicherweise um dort den neuen Elektro-SUV Fisker Ocean in großen Stückzahlen zu produzieren.

