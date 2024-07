"Dass diese EU-Vorgaben trotz grüner Regierungsbeteiligung und klarem Wählerauftrag für den Klimaschutz nicht umgesetzt wurden, ist absolut inakzeptabel. Wenn ÖVP und Grüne so weitermachen, werden uns die Vertragsverletzungsverfahren nicht nur viel Geld kosten. Österreich wird auch die EU-Klimaziele meilenweit verfehlen. Die nächste Bundesregierung muss diese Versäumnisse aufholen und endlich handeln, damit auch zukünftige Generationen noch eine lebenswerte Umwelt vorfinden," kommentierte NEOS-Europaabgeordnete und Ersatzmitglied des Umweltausschusses im EU-Parlament, Anna Stürgkh.

>>> Ein Grüner Deal: Ein Industrieplan für das Netto-Null-Zeitalter

"Die Missstände, die zu diesem Vertragsverletzungsverfahren geführt haben, sind wohl darauf zurückzuführen, dass in Österreich seit Jahrzehnten der Schutz der Gewässer im selben Ministerium verankert ist, in dem auch die Interessen der konventionellen Landwirtschaft beheimatet sind. Die von Global 2000 aufgezeigten hohen Belastungen österreichischer Gewässer durch eine Ewigkeits-Chemikalie, die bereits in unserem Trinkwasser angekommen ist, sind in diesem Zusammenhang besonders brisant," so Helmut Burtscher-Schaden, Global-2000-Umweltchemiker, in einem Statement gegenüber der APA. Er fordert Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zum Handeln auf.