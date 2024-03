Jahrelang bemühte sich Stefan Pierer um den Kauf der legendären italienischen Zweiradmarke Ducati. Die Ducati Motor Holding und vor allem die Rennabteilung Ducati Corse – erbitterte Gegner bei der MotoGP-WM - hätten zu gut in das Portfolio der Pierer Mobility rund um die Marke KTM gepasst. Doch letztlich scheiterte Pierer, wie kolportiert wird, immer wieder an den Eigentümerfamilien von VW, Piech und Porsche, die, entgegen den Plänen ihrer Vorstandsvorsitzenden, trotz Schwierigkeiten an der italienischen Perle festhielten. Plan B für Stefan Pierer war zuletzt die Übernahme des kleineren italienischen Ducati-Rivalen MV Agusta. Und diese hat man jetzt – für viele überraschend früh – durchgezogen.

Die Pierer-Mobility-Tochter KTM hat die Mehrheit an dem italienischen Motorradhersteller MV Agusta Motor SpA mit Sitz im norditalienischen Varese übernommen. Bereits im Herbst 2022 hatte Stefan Pierers KTM 25,1 Prozent an MV Augusta erworben – mit der Option zum Kauf weiterer 25 Prozent in den nächsten fünf bis sechs Jahren, wie es damals hieß. Nun wurde die Call-Option vorzeitig ausgeübt und KTM hält die Mehrheit an der italienischen Kultmarke.

