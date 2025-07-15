Steyr Automotive : China-Deal fix: Steyr Automotive liefert 16.000 E-Lkw für SuperPanther bis 2030
Inhalt
- Serienstart 2026 – 16.000 Lkw bis 2030 geplant
- Steyr Automotive: Neuer Auftrag bringt Bewegung ins Traditionswerk
- SuperPanther-Auftrag bringt neue Perspektive
- Vier Divisionen, ein Ziel: Wie Steyr Automotive den Wandel meistert
- Steyr Paint: Hightech-Lackierungen für MAN & Co – 13.000 Teile pro Tag
- Steyr Assembly: Mitnahmestapler für Palfinger – und das Aus für Volta Trucks
- Steyr M-U-T Spezialfahrzeuge: Abfallsammler und Kehrmaschinen nach Maß
- Steyr Engineering: E-Lkw „Etopas 600“ für SuperPanther – Serienstart fixiert
- Steyr Automotive startet neu durch – aber die echte Bewährungsprobe folgt erst
- Tradition seit 1916: Wie in Steyr alles begann
- 30 Jahre MAN in Steyr: Vom Vorzeigewerk zum Auslaufmodell
- Die Ära Siegfried Wolf: Neustart in Steyr unter Druck
- Wer ist Siegfried Wolf – der Mann hinter Steyr Automotive
- Das Netzwerk des Siegfried Wolf: Einfluss weit über die Autoindustrie hinaus
- Die Russland-Verbindung von Siegfried Wolf: Nähe, Einfluss und Rückzug
- Siegfried Wolf, VW – und die Nähe zur Familie Porsche
- Wolf und Steyr Automotive: Der schwierige Weg in die Zukunft
- Video: Steyr Automotive zwischen Krise und Neubeginn
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?