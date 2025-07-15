Als das Lkw-Werk in Steyr vor dem Aus stand, trat der frühere Magna-Manager Siegfried Wolf als Retter auf den Plan. Über seine ASW Beteiligungsverwaltungs GmbH legte er ein Übernahmekonzept vor und bot an, den Standort mitsamt einem Großteil der Belegschaft zu übernehmen. Nach zähen Verhandlungen und intensiven Gesprächen mit der Belegschaft kam der Deal zustande – allerdings nicht ohne Konflikte. Wolfs Restrukturierungsplan bedeutete den Abbau von rund 600 Stellen sowie Lohn- und Gehaltskürzungen für die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Mit der Übernahme wurde das Werk aus dem MAN-Konzern ausgegliedert und firmiert seither als Steyr Automotive GmbH, vollständig im Besitz von Wolfs Beteiligungsgesellschaft. Die operative Geschäftsführung wechselte mehrfach, aktuell steht das Unternehmen unter der Leitung von Günther Heiden und Florian Mayrhofer.

Ursprünglich sollte Steyr Automotive zur europäischen Fertigungsbasis für den russischen Nutzfahrzeughersteller GAZ werden, an dem Wolf selbst beteiligt ist. Doch der Angriff auf die Ukraine und die damit verbundenen Sanktionen machten diese Pläne unmöglich. Steyr war gezwungen, sich neu zu positionieren – mit einem Geschäftsmodell, das auf Elektromobilität und Partnerschaften in Europa und China setzt.

Dazu gehören die Zusammenarbeit mit dem chinesischen E-Lkw-Hersteller SuperPanther, die Auftragsfertigung für Palfinger, die Integration der Spezialfahrzeugsparte von M-U-T sowie die Entwicklung der vollelektrischen Volta Trucks – die jedoch nach der erneuten Insolvenz 2025 beendet wurde.

Trotz seines Engagements steht Siegfried Wolf immer wieder in der Kritik – wegen harter Einschnitte, seiner Vergangenheit im internationalen Automobilgeschäft und seiner Nähe zu Russland. Doch fest steht: Er hat das Werk in Steyr auf einen neuen Kurs gebracht – und bleibt die zentrale Figur hinter dem industriellen Umbau.

