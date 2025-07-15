Steyr Automotive : China-Deal fix: Steyr Automotive liefert 16.000 E-Lkw für SuperPanther bis 2030

15.07.2025
Nach dem Rückschlag mit Volta Trucks setzt Steyr Automotive unter Eigentümer Siegfried Wolf auf einen Neuanfang – und findet ihn in einer strategischen Partnerschaft mit dem chinesischen E-Lkw-Hersteller SuperPanther. Der Serienstart ist fix, die Produktion soll ab 2026 anlaufen. Für das Traditionswerk in Oberösterreich ist das mehr als nur ein Auftrag: Es ist die neue industrielle Hoffnung.

Hauptsitz Steyr Automotive in Steyr, Oberösterreich

Das Werk von Steyr Automotive am Stadtrand von Steyr – hier soll ab 2026 der E-Lkw für SuperPanther vom Band rollen.

Dominique Otto