Elektroautos : Zulieferer: „Dass der Verbrenner wieder anzieht, davon haben wir derzeit nichts.“

04.03.2026
Die Elektromobilität kommt, aber der Boom bleibt aus. Verzögerte Programme, geringere Stückzahlen und neue Wettbewerber bringen die Zulieferindustrie unter Druck. Manager berichten, wie sich der Wandel bereits bemerkbar macht.
Die Elektromobilität wächst weiter - aber deutlich langsamer und ungleichmäßiger als erwartet

04.03.2026
04.03.2026
