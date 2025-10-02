Autozulieferer HPW E-Mobilität : Autozulieferer HPW: US-Expansion aufgeschoben, aber nicht aufgehoben

02.10.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Der Hersteller isolierter Flachdrahtlösungen HPW aus Linz bremst seine Pläne für einen Standort in den USA - ohne sie zu verwerfen. Warum die Produktion frühestens 2027 startet, wieso das Unternehmen mit zwei Konsolidierungsjahren rechnet, wie US-Zölle die Lieferketten für Vormaterialien herausfordern und welche Kapazitäten aktuell im Werk Garsten hochgefahren werden.
Busbars HPW

Serienproduktion von Busbars bei HPW: "Die Transformation ist im Laufen und erfolgreich, aber die Wachstumsraten flachen ab“ 

- © HPW

Erstveröffentlichung
02.10.2025
Letzte Aktualisierung
02.10.2025
Daniel Pohselt