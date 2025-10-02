Für HPW ist das kein rein strategisches, sondern auch ein logistisches Problem. Ursprünglich wollte man Vormaterial wie Kupferrunddraht aus Europa importieren. Doch Kupfer unterliegt derzeit 50 Prozent Zoll, Automotive-Teile 15 Prozent – aber nur, wenn sie als solche klassifiziert sind. Ob Kupferdrähte darunterfallen, ist nicht eindeutig. HPW arbeitet daher mit alternativen Beschaffungsstrategien: Material aus US-Quellen, ergänzt um Verarbeitungsschritte durch Partner, um Qualitätsanforderungen zu sichern. „Wir planen immer in Szenarien“, sagt Lackner. Diese Mehrgleisigkeit erhöht die Komplexität, soll aber Versorgungssicherheit garantieren und Risiken minimieren.

Doch durch die Lappen werde dem Unternehmen „mittelfristig gar nichts gehen", ist Lackner überzeugt. Während Amerika wartet, wächst HPW in Europa weiter. In Garsten im Bezirk Steyr-Land wird ein neues Werk für Flachdrähte hochgefahren, das insbesondere einen namhaften europäischen OEM bedienen soll. „Wir produzieren bereits, erste Linien sind abgenommen", berichtet Lackner. Ursprünglich sollte 2025 die volle Produktion laufen, nun gibt es leichte Verzögerungen um einige Monate. Perspektivisch könnte Garsten zusätzliche Produktbereiche aufnehmen, da der Hauptsitz für extrudierte Drähte in Leonding Kapazitätsgrenzen erreicht. Das Werk ist

Doch durch die Lappen werde dem Unternehmen „mittelfristig gar nichts gehen“, ist Lackner überzeugt. Während Amerika wartet, wächst HPW in Europa weiter. In Garsten im Bezirk Steyr-Land wird ein neues Werk für Flachdrähte hochgefahren, das insbesondere einen namhaften europäischen OEM bedienen soll. „Wir produzieren bereits, erste Linien sind abgenommen“, berichtet Lackner. Ursprünglich sollte 2025 die volle Produktion laufen, nun gibt es leichte Verzögerungen um einige Monate. Perspektivisch könnte Garsten zusätzliche Produktbereiche aufnehmen, da der Hauptsitz für extrudierte Drähte in Leonding Kapazitätsgrenzen erreicht. Das Werk ist strategisch vorbereitet: Es wurde größer dimensioniert, um Folgeaufträge flexibel abwickeln zu können. Aktuell werden die ersten zwölf Linien der Fertigung lackierter Drähte für den OEM hochgefahren – Kapazität: 3.000 bis 5.000 Tonnen abhängig von den Drahtquerschnitten. Weitere Investitionen in zusätzliche Produktionslinien sind geplant, abhängig von konkreten Kundenprojekten.