Der Geschäftsführer der auf Automation und Produktion spezialisierten STIWA Group, Peter Sticht, informierte am Dienstag die Belegschaft der Standorte in Attnang-Puchheim und Hagenberg über die angespannte Lage des Unternehmens. Trotz der jüngsten Reduktion auf unter 1.800 Mitarbeiter in Österreich reicht diese Maßnahme laut Sticht nicht aus, um die Krise zu bewältigen.

Die aktuelle Situation ist geprägt von einer 20-prozentigen Unterauslastung, bedingt durch Projektverschiebungen und Auftragsstornierungen. Besonders betroffen ist die Produktion von Getriebekomponenten, wo eine Fertigungslinie aufgrund eines stornierten Auftrags im September komplett stillgelegt werden musste.

Die Auftragslage ist weiterhin durchwachsen. „Das Wettbewerbsumfeld ist sehr anspruchsvoll, die Zeiten sind sehr unsicher“, so Sticht. Daher wurde ein Maßnahmenbündel geschnürt, über das ein Großteil der Beschäftigten des Autozulieferers bereits im Oktober informiert wurde.