In Japan läuft Kommunikation nach völlig anderen Regeln als in Europa. Auch Unternehmenskommunikation. Fragen werden bei Pressekonferenzen nicht einfach spontan aus dem Publikum gestellt, sondern über so genannte Kisha-Club-Reporter. Journalisten, die einem Unternehmen zugeordnet sind und eine Rolle zwischen Reporter und Firmenvertreter einnehmen.

Fragen werden beinahe zeremoniell vorgetragen. Die Antworten sind höflich, schon Mal mit einer Verneigung eingeleitet - wenn die Frage besonders originell oder gut ist. Bescheidenheit gehört zum Auftritt: Persönliche Erfolge werden relativiert, Verantwortung betont.

Für europäische Beobachter wirkt das ungewöhnlich zurückhaltend. Doch genau darin steckt eine Botschaft: Nicht die Person steht im Mittelpunkt, sondern die Organisation. In diesem Rahmen stellte Toyota vor wenigen Tagen seinen neuen CEO vor. Der bisherige Finanzchef Kenta Kon übernimmt das Amt von Koji Sato.Eigentlich keine große Schlagzeile. Großkonzerne tauschen Manager aus wie Fußballtrainer.

Aber dieser Wechsel ist anders. Denn Toyota ersetzt keinen gescheiterten Manager. Nicht nach Verlusten. Nicht nach einem Skandal. Nicht weil die Vertragslaufzeit des alten Chefs abgelaufen wäre. Im Gegenteil.

Der größte Autobauer der Welt läuft hervorragend. CEO Koji Satos Amtsperiode wäre noch mehr als ein Jahr gelaufen. Die Verkäufe steigen. Gewinne sind hoch. Die Prognose wurde sogar angehoben.

Und genau deshalb stellt sich die entscheidende Frage: Warum ersetzt Toyota vorzeitig den Kapitän — wenn das Schiff gerade Bestzeit fährt?