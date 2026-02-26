Autoindustrie : Toyota tauscht den CEO trotz Rekordzahlen aus – was hinter dem überraschenden Strategiewechsel steckt

26.02.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Rekordgewinne, steigende Verkäufe, angehobene Prognose – und trotzdem wechselt Toyota überraschend den CEO. Der weltgrößte Autobauer ersetzt keinen Krisenmanager, sondern einen erfolgreichen Ingenieur durch seinen Finanzchef. Warum der Konzern aus Nagoya ausgerechnet im Moment maximaler Stärke umbaut, sagt viel über die neue Machtlogik der globalen Autoindustrie: Es geht nicht mehr nur um gute Autos – sondern um Kapital, Allianzen, Batterien und geopolitische Risiken.
Toyota wechselt den CEO aus, trotz Rekordergebnissen

Koji Sato (rechts) übergibt den Chefposten an Finanzvorstand Kenta Kon – Toyota baut um.

- © Industriemagazin

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
26.02.2026
Letzte Aktualisierung
26.02.2026
Dominique Otto