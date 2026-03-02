E-Mobilität : Hirschmann Automotive: Wie der Zulieferer mit der E-Auto-Achterbahn lebt

02.03.2026
Lesezeit: ca. 2 Minuten
Die schwankende Nachfrage nach Elektro- und Verbrennertechnik zwingt den Vorarlberger Zulieferer Hirschmann Automotive zu laufenden Anpassungen innerhalb flexibler Produktionsstrukturen. Antriebsunabhängige Großaufträge wie die Achsverkabelung für Mercedes-Benz sichern derweil Auslastung bis in die 2030er-Jahre.
Csm Hirschmann Automotive Rankweil 22 66790f05f5

Hirschmann Automotive-Produktion in Rankweil: "Agiler und flexibler ausgelegt

- © Hirschmann Automotive

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
02.03.2026
Letzte Aktualisierung
02.03.2026
Daniel Pohselt