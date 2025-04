Wer bei der Nordfels-Strategie ein Wörtchen mitreden will, sollte gut zu Fuß sein. Denn Mitte Oktober wurde wieder einmal gewandert. "Wir hielten unseren Strategie-Wandertag ab", schmunzelt Edmund Jenner. Der Spezialist für Elektro und Softwaretechnik ist CEO des Sondermaschinenbauers und bildet mit Martin Reingruber, ebenfalls CEO und Maschinenbau-Mastermind sowie CFO Johannes Kaar die Dreierführung des Unternehmens aus Bad Leonfelden. Die Story ist soweit bekannt: 2015 übernahmen die drei die Hammerschmid Maschinenbau GmbH zur Gänze und firmierten das Unternehmen im Folgejahr - just zum 20-Jahres-Jubiläum - in Nordfels um.

Die Sparte Batterietechnologie wird 2018 in die Voltlabor, der heutigen Miba Battery Systems ausgegliedert. Heute ist Nordfels, der Betrieb in der Maximilianstraße 2, eine Mittelstandsperle, auch wenn sich das Trio mit dem Erfolg nicht brüstet. „Wir sind eher zurückhaltend“, sagt Jenner. Zur Bescheidenheit zählt auch, Wachstumspläne gründlich zu diskutieren. Man erwandert die Strategie für die nächsten fünf oder zehn Jahre im Dreier-Team.