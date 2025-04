Genauer: Am Balkan. Palfinger hat in Serbien neu gebaut, in Slowenien plant das Unternehmen die Errichtung einer weiteren Produktionsstätte. "Das ist Reindustrialisierung im großen Stil. Jedoch mehr in Europa als in Österreich", sagt Klauser.

Eine, die ganz nebenher auf die Nachhaltigkeitsstrategie einzahlt. Und die Europa bitter nötig habe. Mit den Arbeitskosten in Mitteleuropa sei man nicht mehr wettbewerbsfähig. "In Sachen Wohlstandsverlust sei ein kritischer Moment erreicht", sagt Klauser. Gemanagt wird bei Palfinger übrigens mit einer globalen Matrixorganisation, der GPO (Globale Palfinger Organisation) die das Unternehmen schneller in der Entscheidungsfindung macht. Der wohl verheißungsvollste Markt derzeit: Indien. "Dort trifft man chinesische Player in den Ausschreibungen", sagt Klauser. Mit local content und wichtigen Partnern wie Plasser & Theurer könne man selbst gegen diese Konkurrenz bestehen.