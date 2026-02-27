Im Auto-Geschäft ist Bosch noch immer ein Riese. Die Sparte macht rund 56 Milliarden Euro Umsatz. Aber die Strategie, mit der Bosch groß wurde, greift nicht mehr. Der Konzern hat über Jahrzehnte viel Geld in Technik gesteckt. Entwickelt. Industrialisiert. Skaliert. Doch die Entwicklungskosten rechnen sich nur, wenn die Stückzahlen stimmen. Je mehr Fahrzeuge, desto günstiger wird jedes einzelne Teil. So wurde aus hoher Vorleistung eine hohe Marge. Beim Diesel hatte Bosch bei manchen Komponenten fast eine Monopolstellung. Wer Einspritztechnik brauchte, kam an Bosch kaum vorbei. Doch mit der Elektromobilität verändert sich das Geschäftsmodell der Branche – und mit ihr die Wertschöpfung. Mechanik verliert an Bedeutung. Software und Batteriezellen-Technologie werden entscheidend. 2016 lieferte Bosch im Schnitt noch 210 Einzelteile für den Antriebsstrang eines europäischen Fahrzeugs. Knapp zehn Jahre später sind es nur noch rund 105. Bosch reagiert wie gewohnt - und investierte weiter: Allein in den vergangenen drei Jahren flossen über 22 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Rund acht Prozent des Umsatzes für neue Technologien. Doch der Absatz von Elektroautos wächst langsamer als erwartet. Vor allem in Europa. Die Investitionen sind da. Die Stückzahlen nicht. Verschärft wird die Krise noch durch eigene Fehlentscheidungen: Bei der Batterie – dem Herz des E-Autos – stieg Bosch 2018 aus der eigenen Zellfertigung aus. Dabei entfallen knapp 40 Prozent der Wertschöpfung eines E-Autos auf genau diesen Bereich. Ein Milliardenmarkt wurde asiatischen Herstellern wie CATL und LG überlassen. Auch bei Software wollte Bosch ganz vorne mitspielen. Zehntausende Entwickler. Ein europäischer Tech-Champion im Auto. Doch die Marktdurchdringung ist noch immer gering. Tech-Giganten wie Google (Android Automotive), Apple (CarPlay) oder Amazon (AWS) drängen ins Auto. Gleichzeitig bauen die großen OEMs ihre eigenen Systeme: VW mit CARIAD und Rivian, Mercedes mit MB.OS. Bosch blieb stark bei Steuergeräten und Sensorik. Aber ohne eigenes Fahrzeug-Betriebssystem. Ohne dominierenden Software-Stack.

>>> 60-Milliarden-Sparplan bei VW: Warum 2026 für Emden, Zwickau und Wolfsburg zum Schicksalsjahr wird