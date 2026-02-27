Autozulieferindustrie : Bosch im Umbruch: Wenn deutsche Ingenieurskunst nicht mehr reicht

27.02.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Bosch steht für deutsche Ingenieurskunst. Für Präzision. Für Stabilität. Doch genau dieses Geschäftsmodell gerät gerade ins Wanken.
Bosch Zentrale Deutschland

Die Firmenzentrale von Bosch in Gerlingen bei Stuttgart – von hier aus steuert der Technologiekonzern seinen weltweiten Umbau.

Bosch

Erstveröffentlichung
27.02.2026
Letzte Aktualisierung
27.02.2026
Dominique Otto