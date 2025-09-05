Preisdruck Automobilzulieferer : Hirschmann Automotive fährt zweites Werk in Marokko hoch - bis zu 900 Jobs in Oujda

05.09.2025
Mit einem zweiten Werk in Marokko forciert der Vorarlberger Zulieferer Hirschmann Automotive seine Expansion in Nordafrika. Am neuen Standort Oujda entstehen bis zu 900 Arbeitsplätze – die ersten Fertigungslinien laufen bereits. CEO Angelo Holzknecht spricht von „attraktiven Rahmenbedingungen“ und einer spürbaren Investorenfreundlichkeit im Land.
Hirschmann Automotive Holzknecht Werk Oujda

Hirschmann-Automotive-Chef Angelo Holzknecht, Werk Oujda: "Gute Erfahrungen in Kenitra gesammelt"

- © Hirschmann Automotive

Daniel Pohselt