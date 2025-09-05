Der Automobilzulieferer Hirschmann Automotive, eines der größten Industrieunternehmen Vorarlbergs und großer Zulieferer, setzt seine Wachstumsstrategie in Nordafrika fort. Mit dem Bau eines zweiten Werks in Marokko stärkt der Automobilzulieferer seine Position in einem zunehmend umkämpften globalen Marktumfeld. Am neuen Standort in Oujda sollen bis zu 700 Arbeitsplätze entstehen – die ersten Fertigungslinien sind bereits in Betrieb.

„Wir haben in den letzten zwölf Jahren sehr gute Erfahrungen mit unserem Werk in Kenitra gesammelt. Diese Basis und die attraktiven Rahmenbedingungen in Marokko haben uns überzeugt, dort weiter zu investieren“, sagt CEO Angelo Holzknecht. Die Entscheidung für den neuen Standort fiel rasch: Zwischen Grundstückskauf und Baustart lagen nur vier Monate, innerhalb eines Jahres wurden Betriebsgenehmigungen erteilt und die ersten Linien hochgezogen. „Die Willkommenskultur gegenüber Arbeitgebern und Investoren ist in Marokko deutlich spürbar“, so Holzknecht. Die Zusammenarbeit mit nationalen und regionalen Behörden sei unkompliziert verlaufen, Förderprogramme hätten zusätzlich unterstützt.



Steter Ausbau



Bereits im Jänner 2025 nahm die erste Fertigungslinie in Oujda den Betrieb auf, weitere Kapazitäten folgen sukzessive. Bis Jahresende sollen rund 400 Mitarbeiter beschäftigt sein, der Endausbau sieht bis zu 700 bis 900 Beschäftigte vor. Das neue Werk in Oujda konzentriert sich auf Steckverbinder im Nieder- und Hochvoltbereich sowie Kabelassemblagen. Produziert wird überwiegend für Tier-1-Zulieferer, die wiederum an die europäische Automobilindustrie liefern.

„Für Europa rechnet sich Marokko“, betont Holzknecht. Kurze Lieferwege und die Nähe zu einem sich dynamisch entwickelnden Automobilcluster machen Nordafrika zu einem idealen Standort. Und: Allein in Marokko werden jährlich rund 500.000 Fahrzeuge montiert, zahlreiche Kabelsatzfertiger haben sich in den vergangenen Jahren angesiedelt. „Marokko entwickelt sich immer mehr zu einem Hub für die EMEA-Region. Für uns ist das die logische Plattform, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“