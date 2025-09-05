Preisdruck Automobilzulieferer : Hirschmann Automotive fährt zweites Werk in Marokko hoch - bis zu 900 Jobs in Oujda
Der Automobilzulieferer Hirschmann Automotive, eines der größten Industrieunternehmen Vorarlbergs und großer Zulieferer, setzt seine Wachstumsstrategie in Nordafrika fort. Mit dem Bau eines zweiten Werks in Marokko stärkt der Automobilzulieferer seine Position in einem zunehmend umkämpften globalen Marktumfeld. Am neuen Standort in Oujda sollen bis zu 700 Arbeitsplätze entstehen – die ersten Fertigungslinien sind bereits in Betrieb.
„Wir haben in den letzten zwölf Jahren sehr gute Erfahrungen mit unserem Werk in Kenitra gesammelt. Diese Basis und die attraktiven Rahmenbedingungen in Marokko haben uns überzeugt, dort weiter zu investieren“, sagt CEO Angelo Holzknecht. Die Entscheidung für den neuen Standort fiel rasch: Zwischen Grundstückskauf und Baustart lagen nur vier Monate, innerhalb eines Jahres wurden Betriebsgenehmigungen erteilt und die ersten Linien hochgezogen. „Die Willkommenskultur gegenüber Arbeitgebern und Investoren ist in Marokko deutlich spürbar“, so Holzknecht. Die Zusammenarbeit mit nationalen und regionalen Behörden sei unkompliziert verlaufen, Förderprogramme hätten zusätzlich unterstützt.
Steter Ausbau
Bereits im Jänner 2025 nahm die erste Fertigungslinie in Oujda den Betrieb auf, weitere Kapazitäten folgen sukzessive. Bis Jahresende sollen rund 400 Mitarbeiter beschäftigt sein, der Endausbau sieht bis zu 700 bis 900 Beschäftigte vor. Das neue Werk in Oujda konzentriert sich auf Steckverbinder im Nieder- und Hochvoltbereich sowie Kabelassemblagen. Produziert wird überwiegend für Tier-1-Zulieferer, die wiederum an die europäische Automobilindustrie liefern.
„Für Europa rechnet sich Marokko“, betont Holzknecht. Kurze Lieferwege und die Nähe zu einem sich dynamisch entwickelnden Automobilcluster machen Nordafrika zu einem idealen Standort. Und: Allein in Marokko werden jährlich rund 500.000 Fahrzeuge montiert, zahlreiche Kabelsatzfertiger haben sich in den vergangenen Jahren angesiedelt. „Marokko entwickelt sich immer mehr zu einem Hub für die EMEA-Region. Für uns ist das die logische Plattform, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“
„Rumänien entwickelt sich in Richtung hochautomatisierter Standort für komplexere Linien. Einfachere Assemblage verlagern wir künftig nach Marokko.“Angelo Holzknecht, CEO Hirschmann Automotive
Niedrige - und stabile - Lohnkosten locken viele Unternehmen nach Nordafrika. „Auf operativer Ebene bewegen sich die Kosten bei einem Zehntel von Mitteleuropa“, so Holzknecht. Damit eignet sich der Standort insbesondere für arbeitsintensive Prozesse, während in Osteuropa die Automatisierung zunimmt. In Rumänien, wo Hirschmann Automotive seit 15 Jahren aktiv ist, sei die Situation anders: Arbeitskräfteverfügbarkeit ist dort zunehmend eingeschränkt, klassische Handmontage kaum mehr darstellbar. „Rumänien entwickelt sich in Richtung hochautomatisierter Standort für komplexere Linien. Einfachere Assemblage verlagern wir künftig nach Marokko.“
Der Druck auf europäische Zulieferer wächst: Asiatische Wettbewerber – insbesondere aus China – drängen verstärkt in den europäischen Markt. „Wir sehen chinesische Anbieter immer häufiger in Ausschreibungen. Teilweise treten sie mit erstaunlich professionellen Strukturen auf. Und sie bieten Preise, die selbst für uns schwer nachvollziehbar sind“, warnt Holzknecht.
Für Hirschmann Automotive ist die Expansion nach Nordafrika daher auch eine Antwort auf diese Marktveränderungen. Gleichzeitig betont der CEO, dass es sich um eine Wachstumsstrategie handelt: „Das neue Werk in Marokko ersetzt keine bestehenden Standorte. Konsolidierungen sind in Zukunft zwar wahrscheinlich, aber aktuell geht es darum, Kapazitäten auszubauen und Kundennähe zu sichern.“
Andere Industrieunternehmen wagten zuletzt den Schritt nach Indien. Mittelfristig will in Chennai etwa Henn-Chef Martin Ohnberg auch Kunststoffteile selbst produzieren. Und Plansee-Chef Karlheinz Wex sieht Indien als Sprungbrett - und nicht bloß als Billigproduktion.
