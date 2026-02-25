Autoindustrie : Markteintritt in Österreich: Nios riskante Europa-Strategie zwischen Wachstum und Milliardenverlusten

Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio expandiert nach Österreich – und steht gleichzeitig vor massiven Herausforderungen in Europa. Trotz steigender Verkäufe, erstmals positiver operativer Zahlen und milliardenschwerer Investoren belasten schwache Zulassungen, hohe Vertriebskosten und intensiver Wettbewerb die Expansion.
Wird NIO bald in Europa produzieren?

Mit dem ET5 bringt Nio eine elektrische Premium-Limousine auf den österreichischen Markt.

- © NIO

