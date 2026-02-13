Ulrike Zartler von der Uni Wien macht seit der ersten Woche des ersten Lockdowns u.a. umfassende wöchentliche telefonische Interviews. „Was wir sehr deutlich sehen ist dass die Frauen ziemlich unabhängig von ihrem eigenen Stundenausmaß, ihren Arbeitsbedingungen bzw. der Art ihrer Erwerbstätigkeit in der Coronakrise auch noch zusätzlich die Hauptverantwortung für die Familien übernommen haben“, so Zartler. Die Partner würden vorwiegend Unterstützungstätigkeiten in jenen Bereichen wahrnehmen, die sie sich selbst aussuchen. „Aber die Organisations-, die Umorganisations- die Koordinationsaufgaben haben eigentlich sehr deutlich die Frauen übernommen – zusätzlich zum Home Schooling und zusätzlich zur eigenen Erwerbstätigkeit.“

Balanceakt im Home Office: Managerinnen meistern Herausforderungen von Job und Familie

Eine Managerin sprach vom „Chaos“ während Home Office und Home Schooling mit zwei Mädchen und dem Partner: „Hier laufen bis zu vier Videocalls gleichzeitig. Mein Mann und ich sind vom bezahlten Zeitaufwand ziemlich gleich gefordert, doch die Verpflegung der Kinder, die Organisation und Koordination von zweimal Distance Learning blieb tendenziell an mir hängen. Ich habe das lange nicht hinterfragt, erst als ich das Thema auf den Tisch brachte, fiel uns beiden auf, dass die Verteilung unfair ist.“

Vor allem auch Alleinerziehende waren enorm gefordert, Kinderbetreuung und den eigenen Job zu managen. Sandra Gott-Karlbauer etwa, die Geschäftsführerin von ÖBB Technische Services und Mutter eines Elfjährigen, leitet etwa 4.000 Mitarbeiter, die vorwiegend in den Werkstätten arbeiten. Damit kommt Home Office meist nicht in Frage - auch nicht für die Geschäftsführung. „Ich habe für mich beschlossen zu versuchen, die Perfektion zurückzuschrauben und den Druck rauszunehmen, sonst wäre ich ausgebrannt. Beim Job kann ich keine Abstriche machen. Ich habe mir aber vorgenommen, nicht die perfekte Lehrerin, nicht die perfekte Köchin etc. zu sein.“

Auf der anderen Seite war sie auch im Job mehr gefordert als sonst, es galt, „sichtbar zu bleiben“, auch wenn die Geschäftsführerin nicht mehr von Standort zu Standort fahren und mit den Mitarbeitern sprechen konnte. Tägliche „Coronacalls“ mit aktuellen Informationen zu Home Office, Sicherheitsmaßnahmen und Co. sollten bis zum Vormittag alle Mitarbeiter erreichen, die Schichtpläne wurden flexibler gestaltet, um die jeweiligen familiären Situationen zu berücksichtigen und der Betriebskindergarten sowie „flying nannys“ haben versucht, den Mitarbeitern die Situation zu erleichtern.

Flexibilität sei in solchen Ausnahmesituationen ein sehr wichtiger Faktor – sowohl für Mitarbeiter, als auch für Führungskräfte, so der Tenor. Nur so könne man die unterschiedlichen familiären Herausforderungen im Team gut managen.

