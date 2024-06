In einer sich rasant wandelnden Logistikbranche, die stark vom E­-Commerce geprägt ist, kon­zentriert sich VGP auf strategisch erst­klassige Standorte. Dies ermöglicht nicht nur einen einfachen Zugang, sondern auch einen 24/7­-Betrieb, der den hohen Anforderungen der modernen Logistik gerecht wird.

Mit den VGP-­Parks in Graz, dem neuen Zentrum in Laxenburg, das im Sommer 2024 eröffnet wird, ist ein wei­terer Meilenstein gesetzt. In Ehrenfeld, Oberösterreich, wird aktuell das dritte Projekt in Österreich errichtet und die Nachfrage nach Gewerbe­ und Industrie­parks in Bestlagen ist stark. Ein Beispiel dafür ist das Projekt in Laxenburg, das bereits vor Fertigstellung zu 75 Prozent vermietet ist. „Wir legen großen Wert auf eine sorgfältige Auswahl unserer Grund­stücke, um unseren Kunden optimale Standorte in der Nähe von europäischen Großstädten mit direktem Zugang zu Hauptverkehrsadern zu bieten. Der Wirt­schaftspark Laxenburg wird außerdem nach den Kriterien des ÖGNI-­Gold­-Nach­haltigkeitszertifikats errichtet“, erklärt Gollob.