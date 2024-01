Der Nachhaltigkeitscheck der Tirol Werbung hat in diesem Jahr erstmals den Status quo in Sachen Nachhaltigkeit bei den Tiroler Tourismusverbänden erhoben und in einem landesweiten Tourismus-Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Dabei wurde unter anderem festgestellt, dass die Förderung des öffentlichen Verkehrs und regionaler Wirtschaftskreisläufe zu den Stärken der Regionen zählt. 2024 startet eine neue Weiterbildungsmöglichkeit für Nachhaltigkeitskoordinatoren, abgeleitet von den Ergebnissen dieser Erhebung.

