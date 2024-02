Die Genossenschaft wird in Zukunft relevante Forschungs- und Umsetzungsprojekte entwickeln, finanzieren und betreiben und damit dezentral, unabhängig und gemeinschaftlich die Transformation des Energiesystems hin zu 100 Prozent erneuerbarer Energie maßgeblich vorantreiben und prägen. Die Energieprojekte sollen zu einem großen Teil durch Finanzmittel aus der Region (Bürgerbeteiligungen, Genossenschaftsanleihen, regionale Energieanleihen, etc.) finanziert werden und somit sowohl der Einfluss als auch der Nutzen in der Region bleiben. Die Sondierungen haben gezeigt, dass dies in der Region Weiz möglich wäre. Diese gehört seit Jahrzehnten zu den Pionieren bei erneuerbaren Energien.

Lesen Sie hier noch: Erneuerbare Energien: Ein Blick auf aktuellen Stand und globale Vergleiche.