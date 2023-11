Die gestiegenen Material- und Baukosten sowie die schärferen Kreditregeln durch die KIM-Verordnung haben zu einer massiven Auftragsflaute in der Baubranche geführt. Diese verzeichnet für das erste Halbjahr die meisten Firmeninsolvenzen. Der Trend wird sich im zweiten Halbjahr fortsetzen. Dabei ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien keineswegs gesättigt. Laut der Wohnbaustudie von INTEGRAL im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen bevorzugen mehr als zwei Drittel der Menschen in Österreich das Eigenheim als Wohnform und rund 40 Prozent wollen in den nächsten zehn Jahren ihren Wohnort wechseln. Auch steigt die Bevölkerung insgesamt in Österreich und speziell in Ballungszentren. Langfristig ergeben sich daher keine schlechten Voraussetzungen für die Baubranche und den Immobilienmarkt, denn der Bedarf an neuem Wohnraum ist gegeben.

Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Newsletter von Wirtschaftsnachrichten! Jetzt kostenlos abonnieren!