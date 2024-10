Porsche ist derzeit der größte Kunde des kleinen VW-Werks, das 2.300 Mitarbeiter beschäftigt. Seit April 2022 werden in Osnabrück die Verbrennermodelle Cayman und Boxster produziert. Zusätzlich wird bis Frühjahr 2026 das VW T-Roc-Cabrio gefertigt. Wie es danach weitergeht, soll im Herbst entschieden werden. Der VW-Sprecher erklärte dazu: "Die Belegung des Werks Osnabrück ist - wie in jedem Jahr und für alle Werke des Konzerns - Teil der am Jahresende anstehenden Planungsrunde."

Volkswagen steht momentan unter Druck aufgrund hoher Kosten und der schlechten Auslastung seiner Produktionsstätten. Der Konzern schließt daher betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen nicht mehr aus. Die Beschäftigten in Osnabrück sorgen sich seither um ihre Arbeitsplätze. Das Werk ist nach der Gläsernen Manufaktur in Dresden der zweitkleinste Standort von VW und kam 2009 nach der Insolvenz von Karmann zum Konzern, nachdem Karmann über Jahrzehnte als Auftragsfertiger für VW tätig gewesen war.