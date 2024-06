Die Papierindustrie gilt nicht gerade als Frauen-Domäne. Der Anteil der weiblichen Beschäftigten in der Branche war bisher vergleichsweise gering, Auszubildende gab es in den vergangenen Jahren nur wenig. Daran soll sich in Zukunft etwas ändern. In Zeiten wachsender Diversität und Gleichberechtigung wird der Nutzen von gemischten Teams immer deutlicher, Unternehmen profitieren von den unterschiedlichen Sichtweisen, die Frauen in die Arbeitswelt einbringen. „Frauen bringen oft unterschiedliche Perspektiven, Herangehensweisen und Fähigkeiten mit, zum Beispiel wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren,“ sagt Christoph Merckens, in dessen Karton- und Pappenfabrik Merckens über die Hälfte der Beschäftigten Frauen sind.



Um den Frauenanteil in der Papierindustrie weiter zu steigern, setzen Personalabteilungen auf gezielte Maßnahmen. Diese Strategien zielen darauf ab, Frauen für Berufe in der Papierindustrie zu gewinnen und ihnen die notwendigen Ressourcen und Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung zu bieten. So wird nicht nur die Gleichstellung gefördert, sondern auch die Innovationskraft und Effizienz der Unternehmen gestärkt. Die österreichische Papierindustrie setzt nun mit dem Frauennetzwerk Women4PaperIndustry ein starkes Zeichen für Diversität und Inklusion. Ziel dieser zukunftsorientierten Plattform ist es, die Bedeutung von Frauen in der Branche hervorzuheben und ihre Beteiligung zu fördern. Durch den Ausbau der Diversität soll nicht nur die Unternehmenskultur gestärkt, sondern auch die Zusammenarbeit innerhalb der Betriebe positiv beeinflusst werden.

