Markus Braun gilt laut Anklageschrift als der Kopf dieser "kriminellen Bande", die über Jahre die Wirecard-Bilanzen gefälscht und milliardenschwere Scheingeschäfte erfunden haben soll, um Verluste zu verdecken. Der 53-jährige Österreicher sieht sich hingegen als Opfer von mehreren Managern, wie dem flüchtigen ehemaligen Vorstand Jan Marsalek, die Milliarden beiseite geschafft hätten.

Dass der ehemalige Wirecard-Chef Anführer einer Bande sei, wäre eine "geradezu absurde und abwegige Vorstellung", so Dierlamm. Schließlich habe er "in der vollen Überzeugung der Werthaltigkeit seines Depots" an seinen Wirecard-Aktien festgehalten. Er habe seinen Wirecard-Anteil noch mit einem Immobilienkredit belastet und zwar für "die Immobilie, in der seine Familie wohnt". Braun habe selbst eine forensische Untersuchung der Vorgänge bei Wirecard durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG veranlasst.

Lesen Sie mehr zur Vorgeschichte:



>> Wirecard: Druck auf österreichischen Konzernchef steigt

>> Wirecard: Österreicher Markus Braun tritt als Konzernchef zurück

>> Die Milliarden von Wirecard sind vermutlich weg: "Ein Desaster"

Der Verteidiger warf den Ermittlern Voreingenommenheit und schwere Ermittlungspannen vor. Die Staatsanwaltschaft habe nach Marsaleks Flucht unter Erfolgsdruck gestanden. Damit sei laut Dierlamm für die Ermittler klar gewesen: "Markus Braun musste hinter Gitter."

Der über Jahre als Visionär gefeierte Ex-Vorstandschef sitzt seit rund zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft. Dierlamm kündigte einen Antrag an, den Betrugsprozess gegen seinen Mandanten sowie Bellenhaus und den ehemaligen Chefbuchhalter von Wirecard, Stephan von Erffa, auszusetzen. Braun sehe sich derzeit nicht in der Lage auszusagen, da die zahlreichen Akten einer genauen Prüfung unterzogen werden müssen und dies Zeit brauche, so Dierlamm.