Die vollständige Kontrolle über O-tek Argentina ermöglicht der Wietersdorfer Gruppe, ihre glasfaserverstärkten Kunststoffrohre (GFK) im brasilianischen Markt zu etablieren. Diese Rohre werden vor allem in Infrastrukturprojekten im Trink- und Abwasserbereich eingesetzt. Der lateinamerikanische Markt birgt enormes Potenzial: Nur die Hälfte der Haushalte ist an Kanal- und Abwassersysteme angeschlossen, und etwa 30 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Wietersdorfer zufolge werden derzeit große Infrastrukturprojekte angestoßen.



Die Wietersdorfer Gruppe betreibt weltweit 89 Produktions- und Vertriebsstandorte in 47 Ländern. Ihre Produkte aus den fünf Geschäftsbereichen Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und thermoplastische Rohrsysteme werden in mehr als 110 Ländern vertrieben.

Parallel dazu verfolgt die Wietersdorfer Gruppe ihr Ziel, bis 2035 CO2-neutral zu produzieren, und beteiligt sich an Projekten zur Förderung erneuerbarer Energien. Als Teil eines österreichisch-slowenischen Konsortiums ist sie zusammen mit österreichischen Energieexperten an AAE Gamit beteiligt, einem Spezialisten für erneuerbare Energieprojekte. In der slowenischen Region Primorska werden Windkraftprojekte sowie verschiedene Photovoltaikprojekte umgesetzt. Die erwartete jährliche Stromproduktion von 360 Gigawattstunden entspricht dem Bedarf von über 100.000 Haushalten.