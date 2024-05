Das Vorhaben ist Teil der neuen strategischen Ausrichtung der EAG namens "Loop", die ihr Klimaneutralität bis 2035 bringen soll. Vorgesehen ist darin der Erneuerbaren-Ausbau großteils in Österreich, aber auch in Deutschland, Italien und Slowenien. Mit der Beteiligung an den Windkraft- und Photovoltaik-Entwicklungsprojekten in Slowenien setze man "ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit", betonte CEO Leonhard Schitter.

„Mit der Beteiligung an den Windkraft- und Photovoltaikentwicklungsprojekten in Slowenien setzen wir als Energie AG mit unseren Projektpartnern ein klares Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit und leisten so einen aktiven Beitrag für eine fossilfreie Zukunft“, betont Energie AG-CEO Leonhard Schitter. Bei Realisierung der geplanten Windkraft- und Photovoltaikparks ist ein Stromertrag von rund 360 Gigawattstunden pro Jahr zu erwarten. Das entspricht einem Jahresstrombedarf von mehr als 100.000 Haushalten. Das Projekt in Slowenien ist damit ein wesentlicher Baustein zur Erreichung des erneuerbaren Ausbauziels in der Energie AG von einer Terawattstunde an Strom aus Wind und Sonne pro Jahr bis zum Jahr 2035.