Die gewonnenen Daten sollen helfen, den scheinbaren Widerspruch zwischen Ökologie und Ökonomie zu überwinden, erklärte Ruck. Besonders die "letzte Meile" verursache überproportional viele Emissionen, weshalb die Wiener Unternehmen bei ihren Dekarbonisierungsbemühungen unterstützt werden. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) betonte die Bedeutung des Projekts für das Ziel, Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. "Zero Emission Transport" sei ein wichtiger Beitrag zur Umstellung des Transportwesens auf Elektromobilität. Die Stadt plant laut Ludwig, dies weiter zu fördern.

In den nächsten Jahren sollen 56 Millionen Euro in den Fuhrpark von Stadtwerken und Magistrat investiert werden, berichtete der Bürgermeister. Auch die Ladeinfrastruktur wird erweitert, wobei Wien Energie etwa E-Ladesäulen in Ladezonen errichten will. Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik bei der Österreichischen Post AG, kündigte an, dass bis Ende 2024 alle Pakete, Briefe, Printmedien und Werbesendungen in den beiden Bezirken CO2-frei zugestellt werden sollen. Bis Ende 2025 soll dies in ganz Wien umgesetzt werden. In Städten wie Graz oder Innsbruck sei dieses Ziel bereits erreicht, aber Wien stelle eine größere Herausforderung dar, so Umundum.

Auch der Sicherheits- und Bewachungsdienst Hel-Wacht beteiligt sich am Projekt. Geschäftsführerin Margarete Landertshammer berichtete, dass 95 Prozent des Firmen-Fuhrparks bereits umgestellt seien. Da das Unternehmen rund um die Uhr in der Stadt unterwegs ist, sei Klimaschutz ein großes Anliegen.